شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح بأحد مقاهى "بورصا" التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المراقبة هجوما مسلحا على أحد المقاهى فى مدينة بورصا التركية قام به 3 مسلحين، وتسبب فى إصابة 2 من المواطنين، وتم طلب تطبيق عقوبة السجن المؤبد على الجناة بتهمة محاولة القتل العمد.. وفق الحساب الرسمى بتويتر لصحيفة"كارار هابير " .

ولم يكن هذا الحادث الأول الذى تشهده تركيا ففى أبريل الماضى، استهدف هجوم مسلح دورية للشرطة التركية في منطقة بيوغلو وسط مدينة إسطنبول.

وقالت صحيفة “حرييت” بحسب ترجمة تركيا الان٬ أن شرطيين اثنين اصيبا في هجوم نفذه مجهولين على دورية للشرطة في حي بيلارباشا بمنطقة بيوغلو في مدينة اسطنبول.

وبحسب موقع"تركيا الآن"، ففى يناير الماضى وقع أيضاهجوم مسلح من قبل مجهولين على سيارة وسط مدينة إسطنبول ، ونتج عنه إصابات .

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ووقع الهجوم في شارع أوزون بمنطقة سوتلوس ماهاليسي، حيث أصيب المدعو “كامل ك” بطلق ناري في القدم،نقل علي أثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفر المشتبه به من مكان الحادث بعد تنفذه الهجوم ، وبدورها بدأت الشرطة التحقيق في الهجوم ملاحقة الجاني.

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