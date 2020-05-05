شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالى إصابات كورونا فى سلطنة عمان يرتفع لـ 2735 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطنة عمان، اليوم، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 2735 حالة.

ووفقا لما أورده موقع صحيفة سبق السعودية، قالت وزارة الصحة العُمانية الثلاثاء: تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها 42 حالة لعُمانيين، و56 حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2735، وعدد الوفيات (12)، وتود الوزارة التأكيد أن 858 حالة قد تماثلت للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان الإثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19" ، بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في السلطنة منها 37 حالة لعمانيين ، و 32 حالة لغير عمانيين ، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 2637 حالة ، منها 12 وفيات .

واتخذت سلطنة عمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.