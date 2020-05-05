شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالى إصابات كورونا فى سلطنة عمان يرتفع لـ 2735 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطنة عمان، اليوم، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 2735 حالة.
ووفقا لما أورده موقع صحيفة سبق السعودية، قالت وزارة الصحة العُمانية الثلاثاء: تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها 42 حالة لعُمانيين، و56 حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2735، وعدد الوفيات (12)، وتود الوزارة التأكيد أن 858 حالة قد تماثلت للشفاء.
وأعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان الإثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19" ، بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في السلطنة منها 37 حالة لعمانيين ، و 32 حالة لغير عمانيين ، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 2637 حالة ، منها 12 وفيات .
واتخذت سلطنة عمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.
كانت هذه تفاصيل خبر إجمالى إصابات كورونا فى سلطنة عمان يرتفع لـ 2735 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.