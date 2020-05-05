شكرا لقرائتكم خبر عن 340 مليون دولار مساعدات تنموية أمريكية للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم، فى العاصمة الأردنية عمان، ثلاثة اتفاقيات للمساعدات التنموية بين البلدين بقيمة 340 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقع الاتفاقيات عن الجانب الأردني وزير التخطيط الدكتور وسام الربضى، وعن الجانب الأمريكي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدكتور جيم بارنهارت.

وخصصت الاتفاقية الأولى مبلغ 263.8 مليون دولار، لتحسين جودة القطاع الاجتماعي، في حين خخصت الاتفاقية الثانية مبلع 43.5 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية، أما الاتفاقية الثالثة فقد خصصت مبلغ 33 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2019 م.