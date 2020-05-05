شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية المغربى يحذر من وجود فيروس كورونا فى مياه الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الداخلية المغربى عبد الوافى لفتيت مراسلة إلى الولاة وعمال الأقاليم حول الكشف عن فيروس كورونا فى مياه الصرف الصحي، حيث قال وزير الداخلية الغربى فى رسالة مكتوبة – نقلتها وسائل إعلام مغربية أن دولاً اكتشفت جينومات فيروس كورونا في المياه المستعملة "الصرف الصحى" ناتجة عن براز الأشخاص المصابين بالفيروس.

ودعا وزير الداخلية المغربى إلى تشديد المراقبة حول استعمال المياه العادمة فى الري تحديداً.

كما طالب وزير الداخلية المغربى من الولاة و العمال، منع الاستعمال غير القانوني لهذه المياه.

يشار إلى أن عدة دول شرعت في التحقق من وجود فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي ، بعد إعلان فرنسا وجود آثار ضئيلة لفيروس كورونا المستجد في مياه باريس غير المخصصة للشرب على غرار تلك المستخدمة في تنظيف الشوارع.

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كانت وزارة السياحة والنقل الجوى المغربية قد كشفت أن فنادق المغرب وضعت مجاناً حوالى 13 ألف غرفة تحت تصرف السلطات الحكومية فى مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي المغربية، مشاركة مهنيي السياحة ومالكي مؤسسات فندقية في الجهود التضامنية المبذولة على المستوى الوطني للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19.)

وقالت الوزيرة -خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي - إن مهنيي الإيواء السياحي وضعوا رهن إشارة السلطات المحلية والصحية 12754 غرفة لمساندتهم في مواجهة جائحة كورونا.