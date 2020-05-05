شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت اليمن اليوم الثلاثاء، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة إضافية ليرتفع الإجمالى إلى 21 حالة بينها 3 وفيات وكانت قد ذكرت مصادر طبية، وفق"العربية"، أن المستشفيات فى عدن أغلقت أبوابها أمام المرضى، بسبب نقص وانعدام التجهيزات ووسائل الوقاية الخاصة بمواجهة وباء كورونا، مؤكدة أن إعلان وزارة الصحة تسجيل إصابات بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، أثار حالة من الهلع دفعت المستشفيات إلى إغلاق أبوابها. Advertisements ووجه النائب العام اليمني، القاضي علي الأعوش، بالتحقيق بشأن امتناع بعض المستشفيات والأطباء عن استقبال بعض الحالات المرضية الحرجة وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى، وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمامهم.

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