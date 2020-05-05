شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان يوصى الحكومة بتمديد العزل العام حتى 24 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يوصي الحكومة بتمديد العزل العام حتى 24 مايو فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وينتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و600 ألف إصابة، وتخطت الوفيات حاجز الـ 250 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من مليون و200 ألف حالة شفاء حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1015 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وفيما أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو انخفاضا من 3 إصابات في اليوم السابق، وأعلنت نيوزلندا، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

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وسجلت وزارة الصحة المغربية 5 وفيات و150 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الإصابات 5053، وفي ألمانيا تم الإعلان عن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة.

وفى الأردن أعلنت السلطات الصحية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا داخل حدود المملكة لليوم السابع على التوالي باستثناء 4 حالات قادمة من خارج الحدود.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس الاثنين، وهذه هى المرة الأولى التى لا يتجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة 4 إصابات، منذ يوم 18 فبراير الماضى.