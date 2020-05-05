شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك فى بيروت بعد حظر السلطات الألمانية لأنشطة "حزب الله" داخل أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضغط حزب الله اللبنانى على وزارة الخارجية اللبنانية بعد تصنيف قرار السلطات الألمانية بحظر أنشطته داخل البلاد، وهو ما دفع وزير خارجية لبنان ناصيف حتى، لاستدعاء السفير الألمانى لدى لبنان جورج بيرجلن، للاستيضاح حول القرار الذي اتخذته السلطات الألمانية مؤخرا بشأن "حزب الله" والذي يتضمن حظر أنشطة الحزب داخل ألمانيا.

حالة الارتباك التى تسيطر على لبنان دفعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى إصدار بيانا أشارت فيه إلى أن سفير ألمانيا أفاد بأن القرار بشأن حظر أنشطة حزب الله داخل ألمانيا اتُخذ منذ فترة ، ودخل حيز التنفيذ مؤخرا، وأنه أخبر بعض المسئولين اللبنانيين بمحتواه.

كانت وزارة الداخلية الألمانية قد حظرت قبل نحو أسبوع أنشطة "حزب الله " داخل برلين، وأجرت مداهمات أمنية في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب ومنظمات ترتبط به.