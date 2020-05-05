شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية للخطوط العراقية تغادر القاهرة لإجلاء عالقين عراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الثلاثاء رحلة الخطوط الجوية العراقية رقم IA102 وعلى متنها عدد المواطنين العراقيين العالقين بمصر، فى طريقها إلى مطار بغداد الدولى حيث تم إجلائهم ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها شركات الطيران والتى يسمح فيها بإحلاء رعايا بعض الدول العالقين.

جدير بالذكر أن الطائرة قد وصلت مطار القاهرة بدون أى ركاب.

وكانت الرحلة قد غادرت عبر مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى مطار بغداد وقد قام مسئولى المطار بالتعامل مع الطائرة فور وصولها وتجهيزها بعد أن جرى تعقيمها طبقا للإجراءات الإحترازية المعمول بها فى المطارات لمنع إنتشار وباء كورونا وفقا للخطة التى وضعتها وزارة الطيران تنفيذا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية

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وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.