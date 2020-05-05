شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: العثور على جثة مواطن حاول عبور أحد الأودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدفاع المدنى بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه على موقع تويتر، أن مدنى نجران عثر على جثة مواطن في العقد السادس من العمر بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة عكاظ، كان مدنى نجران قد باشر بلاغاً عن سقوط شخص بأحد الأودية بعد العثور على مركبته، كما قام بإنقاذ 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وإخلاء 6 أسر وإيوائهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم.

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كان المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري،صرح بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ـ في العقد الرابع من العمر ـ إثر ثبوت تورطه بانتحال صفة «مفتش صحي» ودخوله صيدليتين ومركز طبي خاص في حيي (البطحاء والمنار) وتفتيشهـا والاستيلاء على مبلغ 10 آلاف ريال منها، والشروع بسرقة مركبة تابعة للمركز الطبي.وفق عكاظ.

واتضح كذلك أنه متهم بقضيتي (نصب واحتيال)، وقد اتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة.