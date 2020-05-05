شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مختبر أبحاث بالإمارات: كورونا يصيب القطط والكلاب آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المدير العلمي لمختبر أبحاث زعبيل بالإمارات، الدكتور هابيل أولريش ويرنبيرى، أنه ثبت علمياً انتقال فيروس كورونا إلى القطط، وإمكانية انتشار العدوى من قط إلى آخر، لكن لم يثبت حتى الآن إمكانية انتقال العدوى من القطط إلى الإنسان وإن كان هذا وارد ومحل دراسة، وربما يحدث نتيجة الاقتراب المباشر من القطط محذراً من اعتياد البعض على تقبيل حيواناتهم الأليفة وتحديداً القطط.

ووفقا لما أورده موقع صحيفة الإمارات اليوم، قال ويرنبيري في جلسة نقاشية تنظمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبى، حول مخاطر انتقال كوفيد 19 إلى إلى الحيوانات الأليفة إنه لم يثبت حتى الآن إمكانية إصابة الكلاب بالفيروس، وإن كانت رصدت فقط آثار الفيروس على فراء كلب ومن المرجح أن تكون بسبب اقترابه من شخص مصاب

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وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الاثنين، عن تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، موضحة أنه تم ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 2966.

وفيما ينتشر فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره للمرة الأولى فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى بشكل كبير، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين ونصف مليون إصابة، وكذلك تسجيل أكثر من ربع مليون حالة وفاة بسبب هذا الفيروس التاجى.