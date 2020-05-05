شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا فى المغرب لـ 180 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت المغرب 100 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5153، فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 180 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة إضافية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1799 بعد تعافي 146 شخصًا، فيما اُستبعدت 42684 حالة بعد الكشف المخبري.

وكشفت وزارة السياحة والنقل الجوى المغربية أن فنادق المغرب وضعت مجاناً حوالى 13 ألف غرفة تحت تصرف السلطات الحكومية فى مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي المغربية، مشاركة مهنيي السياحة ومالكي مؤسسات فندقية في الجهود التضامنية المبذولة على المستوى الوطني للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



وقالت الوزيرة -خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي - إن مهنيي الإيواء السياحي وضعوا رهن إشارة السلطات المحلية والصحية 12754 غرفة لمساندتهم في مواجهة جائحة كورونا.