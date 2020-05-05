شكرا لقرائتكم خبر عن دلافين تلهو على شواطئ الجزائر والفضل لكورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول ناشطون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعى، صوراً لدلافين غزت شواطئ جزائرية عدة.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الإماراتية، رصدت مجموعة من الدلافين تلهو وتقفز في الهواء على مسافة قريبة من شواطئ مدينة دلس الساحلية (100 كم شرق العاصمة)، بعدسة صيادين كانوا على متن زوارق صيد صغيرة، وهناك آخرون أخذوا لها صوراً من الشاطئ الصخري.

كما تداول ناشطون صوراً لمجموعة أخرى من الدلافين ظهرت قرب سواحل شرشال 90 كم غرب العاصمة.

واختلفت التفسيرات حول أسباب ظهور الدلافين بهذا الشكل على السواحل الجزائرية.

وافترض البعض أن يكون السبب انخفاض نسبة التلوث بعد توقف النشاط، والهدوء الذى فرضته إجراءات الحجر الصحى بسبب وباء كوفيد-19

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ويرى هؤلاء أن توقف البشر عن إحداث الضوضاء، شجَّع الدلافين على الاقتراب نحو الشواطئ، التى كانت تتفاداها فى السابق.

فيما فسر البعض ذلك بارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها المناطق الوسطى الساحلية بالجزائر التي تخطت 30 درجة مئوية، وهو ما دفع بالدلافين للخروج إلى السواحل للعب واللهو.

وبحسب أحد بحارة منطقة دلس، فإن هذا النوع من الدلافين عادة ما تصادفه قوارب الصيادين بعرض البحر في المنطقة خاصة في فصل الربيع.

وأوضح أن هذه الدلافين تقترب من سواحل دلس، كلما شعرت بالهدوء، ومن النادر أن تظهر بهذا الشكل، وكأن الذي شجعها للوصول إلى حدود الساحل هو توقف الحركة بسبب الحجر الصحي.