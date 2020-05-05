شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة أردنية تقل 160 راكبا من القاهرة إلى الحجر الصحى فى البحر الميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت أولى الرحلات الاستثنائية التى أعلنت عنها الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، من القاهرة وتحمل 160 راكبا، وذلك فى إطار ما تقوم به المملكة لإعادة آلاف الأردنيين والأردنيات من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

قالت قناة المملكة الأردنية أن طواقم القوات المسلحة الأردنية وطواقم مديرية الأمن العام وإدارة السير "متواجدة لتنظيم السير عند بوابة خروج الطلبة باتجاه مراكز الحجر فى البحر الميت".

وأضاف القناة أنه "سيتم فى الساحة ختم جوازات العائدين وإنهاء كل معاملاتهم وتعقيم الطائرة والتوجه غلى الحافلات للذهاب لمراكز الحجر التى خصصت لهم فى البحر الميت".

وبحسب مصدر فى الملكية الأردنية، تصل الرحلة الثانية من القاهرة أيضا فى اليوم ذاته الساعة 14:45، وفيها 160 راكبا، وطائرة ثالثة من إسطنبول تحمل 266 شخصا، فى الساعة 16:20.

وقال مدير الخدمات الطبية الملكية الأردنية العميد عادل الوهادنة، أن الخدمات الطبية الملكية "ستشرف على الطلبة العائدين فى أماكن الحجر العام فى البحر الميت، موضحا أن "الخدمات العلاجية مجانية".



وأضاف الوهادنة، أن الفريق الطبى "يضم 80 طبيبا وممرضا، و18 عيادة موزعة على البيوت الجاهزة المتنقلة (الكرفانات) والفنادق حسب سعة كل منهما".

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وقال بيان للخدمات الطبية الأردنية أن "عدد الفنادق 10، والبيوت الجاهزة 1000 "كرفان"، فيما يبلغ عدد العائدين الكلى 3100 شخص".

فيما تحدث مدير صحة العاصمة بالأردن نايف الزبن، تحدث عن تخصيص صالة استقبال تتسع إلى عدد يتراوح بين 300 و400 شخص ضمن مطار الملكة علياء الدولي.

ويخضع المسافر الأردنى لدى وصوله إلى فحص أولى، ويُسأل عن سيرته المرضية الكاملة، وفق الزبن الذى أوضح أنه فى حال معاناة المسافر من حرارة أو سعال؛ فإنه يُعزل فى غرفة، ويخضع لفحص الكشف عن الفيروس فى غرفة، ويرسل بعدها إلى المستشفى.

ويوم الخميس المقبل، تصل الرحلة الأولى الساعة 03:15 من شيكاغو، وتحمل 264 راكبا، والثانية من إسطنبول فى الساعة 12:15، وتحمل 160 راكبا، ورحلتان من القاهرة الأولى فى الساعة 14:45، وتضم 147 راكبا، والثانية فى الساعة 17:15 وتضم 160 راكبا.

والرحلة الخامسة من يوم الخميس، ستكون الساعة 19:10، وبحمولة 160 راكبا أردنيا من فرانكفورت، وطائرة من القاهرة فى الساعة 19:45، وتضم 120 راكبا، ورحلة من لندن فى الساعة 00:10، وفيها 246 راكبا، والأخيرة من إسطنبول فى الساعة 01:40 وحمولتها 160 راكبا.