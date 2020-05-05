شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: أصبح من المهم عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح من المهم جداً الآن عدم الخروج من المنزل، إلا للضرورة القصوى، مشدداً على أهمية تغطية الأنف والفم جيداً بالكمامة، أو بقطعة قماش وغسلها بعد ذلك.

وأضاف الوزير الصباح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «التزام التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين باستمرار أو غسلها لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون».

ومن جهة أخرى كان الصباح قد كأ، أن الوفود الطبية التي زارت البلاد لتبادل الخبرات فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن كل الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها بالمرافق الصحية تكون ضمن البروتوكولات العالمية المعتمدة. وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

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وأضاف أنه تم تجهيز مركزين للفحص السريع لفيروس كورونا المستجد داخل السيارات وسيتم افتتاحهما قريبا، حيث يتم من خلالهما فحص المراجعين داخل السيارات.

وأوضح أن عودة الحياة لطبيعتها في الوقت الحالي سابقة لأوانها، قائلا: ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الفيروس، والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشاره، ونحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة.

وبين أن خطة وزارة الصحة الخاصة بإجلاء المواطنين نجحت في جميع مراحلها ، مثمنا تعاون كل الجهات المعنية ومشاركتهم في نجاح الخطة، مشيرا الى أن كل القطاعات بالدولة تعمل يدا بيد في مجابهة فيروس كورونا المستجد.