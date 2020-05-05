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سفارة العراق لدى الكويت تعلن تسيير رحلة استثنائية لإعادة 73 عالقا للبصرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة العراقية لدى الكويت، اليوم الثلاثاء، تنسيقها مع السلطات الكويتية لتسيير رحلة استثنائية لإعادة العالقين فى الكويت عن طريق البر لإعادة 73 مواطنا إلى محافظة البصرة.

كانت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد قد أعلنت الاثنين، عن إصابة 15 شخصاً بفيروس خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة.

وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، في مقطع فيديو إن "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بفايروس كورونا"، مبينا أن "الأعداد قابلة للزيادة".

وأضاف أن "هؤلاء توزعوا بواقع 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة Hم الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي".

 

وحذر من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

 

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وفيما ينتشر منذ ظهوره للمرة الأولى فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى بشكل كبير، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين ونصف مليون إصابة، وكذلك تسجيل أكثر من ربع مليون حالة وفاة بسبب هذا الفيروس التاجى

 

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637، وفى لبنان تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

 

وكذلك أعنلت وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177، وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفا و647 مصابا.

 

وتم تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428، وفى إسبانيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألف، وقى إنادونيسيا تم الإعلان عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.

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