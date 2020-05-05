شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 462 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالى الحالات المسجلة إلى 15192 حالة، وذكرت الصحة الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 146 حالة، بالإضافة إلى تسجيل تعافى 187 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 3153 حالة.

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد مدينة دبي، قال أمس الاثنين، إن الإمارات لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر ولى عهد دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً "ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لاستعراض خطط عمل لجنة دبي للأمن الغذائي، وهدفنا تعزيز قدراتنا على مواجهة الأزمات ودعم كل الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف... نطالب كل الجهات الحكومية بتوحيد جهودها لضمان توفير مختلف السلع بأسعار مناسبة لكل المستهلكين في شتى الظروف.

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وفى سياق آخر، افتتح ولى عهد دبى، منذ اسابيع، المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز القدرات خلال واجهة فيروس كورونا التي تتسع لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه بموقع تويتر:" افتتحت اليوم المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي...نُعزز قدراتنا باستمرار في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، والحمدلله الوضع الصحي مستقر بفضل دعم القيادة الكبير وجهود جميع الجهات والتزام كل أفراد المجتمع".

وأضاف: "حكومة دبي وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب..اليوم صحتكم وسلامتكم هي أولويتنا المطلقة وملتزمون كعادتنا في تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها في دبي".