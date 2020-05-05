شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 5 آلاف مأذون شرعى فى السعودية على عقود "الزواج الإلكترونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطو السعودية خطوة جديدة نحو توثيق عقود الزواج إلكترونيا تغني المأذون الشرعي عن حمل المستندات الورقية الخاصة بزواج الطرفين، كما تغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم، مما يوفر الوقت والمجهود للجميع، حيث ستعقد وزارة العدل السعودية، غدا الأربعاء، ورشة عمل عن بعد لمأذوني الأنكحة في المملكة السعودية، وتستهدف تدريب 5 آلاف مأذون، لتعريفهم بمشروع العقد الإلكتروني للزواج.

وحسب ما قالت صحيفة "عكاظ"، تهدف الورشة إلى تأهيل المأذونين للمرحلة الإلكترونية الجديدة، لتوثيق الزواج إلكترونيا بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، واتمام اجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان.

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وأكدت الصحيفة السعودية، أن التوجه نحو الزواج الالكتروني سيكون من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وثائق الزواج بالمملكة العربية السعودية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم الخاصة بوزارة العدل.

ودخل وباء "كورونا" العالم ليغير سلوكيات البشر فى مختلف المجالات، صحيا واجتماعيا بل غير شكل وأسلوب حياتهم، ويعد الحب والزواج من أهم الجوانب الحياتية للإنسان، التى أبى التخلى عنها أو حتى تأجيلها فى ظل تفشى الوباء ، مبتكرا أساليب مختلفة خلال تلك الفترة.

وكانت قد وقعت نيويورك أمرا يسمح بإتمام الزيجات عبر الإنترنت، وذلك بعد إلغاء العديد من حفلات الزفاف بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وبموجب القرار سيكون بإمكان سكان الولاية التقدم بطلبات إصدار وثائق الزواج إلكترونيا، وسيسمح لرجال الدين بإتمام الزواج عبر الإنترنت، كما كشفت محاكم دبى عن آلية إجراءات عقود الزواج فى دبى خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تتخذها فى سبيل مكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر استخدام تقنيات الاتصال عن بعد، مؤكدة أن "المأذونين الشرعيين سيستعينون بالاتصال عن بعد فى عقود للزواج بحضور الأطراف فى مجلس واحد حقيقى أو مجلس إلكترونى".