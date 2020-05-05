شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس اليمن بعد ظهور كورونا: الوضع الصحى فى عدن كارثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية اليمنى الحالي ورئيس مجلس وزراء اليمن السابق، عن استياءه من الحالة الصحية الكارثية مع تردى الأوضاع الاجتماعية التي وصلت لها عدن خاصة مع ظهور حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد مما يؤذن بوقوع كارثة.

وكتب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "هناك أمر جوهري لابد من الصدق والصراحة فيه، المناورة فيه لا تجوز، إما وتصديتم للوضع الاجتماعي الصحي الكارثي في عدن، بحكم سلطتكم عليها، ونفوذكم الذي طرد نفوذ الشرعية، أو أفسحتم المجال والطريق للشرعية، لتؤدي دورها، لإنقاذ المدينة والناس. فلحياة الناس أسبقية على ما عداها من مصالح مهما عظمت".



مستشار الرئيس اليمنى على تويتر

ووجه "بن دغر" كلامه للحكومة قائلا: "للحكومة نقول لا تذهبوا هناك مكبلين ، أما سلطة عامة وشاملة لتحقيق النجاح والتصدي للوباء واستعادة الخدمات، فالسلطات لا تتجزأ، أو أعلنتم هزيمتكم في عدن وحملتم غيركم المسؤولية أمام الله والشعب فذلك في نظري أفضل لكم وخير للشعب. حالة عدن اليوم كارثية، ولا بد من الانقاذ".

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وفي وقت سابق، ذكرت مصادر طبية، وفق "العربية"، أن المستشفيات فى عدن أغلقت أبوابها أمام المرضى، بسبب نقص وانعدام التجهيزات ووسائل الوقاية الخاصة بمواجهة وباء كورونا، مؤكدة أن إعلان وزارة الصحة تسجيل إصابات بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، أثار حالة من الهلع دفعت المستشفيات إلى إغلاق أبوابها.

ووجه النائب العام اليمني، القاضي علي الأعوش، بالتحقيق بشأن امتناع بعض المستشفيات والأطباء عن استقبال بعض الحالات المرضية الحرجة وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى، وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمامهم.

جاء ذلك بعد بلاغ رفعه القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن، للنائب العام، بشأن امتناع بعض المستشفيات الخاصة عن استقبال الحالات المرضية الطارئة.