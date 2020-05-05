الجامعة العربية تدين مصادقة إسرائيل على مصادرة أراض بمحيط الحرم الإبراهيمى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مشروع استيطانى جديد فى البلدة القديمة فى مدينة الخليل ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاصة وإقامة مصعد كهربائى لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمى ومواصلة تهويده، وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما.

وحذر أبو علي، من مخططات سلطات الاحتلال المتسارعة وانتهاكاتها المتصاعدة في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويد والاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في ظل انشغال العالم في مواجهة وباء كورونا.

كما حذر من تبعات قرار وزير الدفاع الإسرائيلي "نفتالي بينت" بشأن الحرم الإبراهيمي ومصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية المحاذية له، والذي ينتهك خلاله بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.

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وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولى، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أعلن بشكل رسمى الأحد الماضى، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية يتضمن مصادرة أراضٍ فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولًا إلى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.