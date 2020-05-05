شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 85 حالة من كورونا فى الكويت.. وارتفاع إجمالى المتعافين لـ 2032 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزیر الصحة الكویتى الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الثلاثاء، شفاء 85 حالة من المصابین بفیروس كورونا (سارس كوف - 2 ) المسبب لمرض (كوفید - 19، لیرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 2032 حالة، وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا" إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، أكد أن الوفود الطبية التى زارت البلاد لتبادل الخبرات فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن كل الاجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها بالمرافق الصحية تكون ضمن البروتوكولات العالمية المعتمدة.

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وذكر الدكتور باسل الصباح لجريدة "الأنباء" الكويتية، أنه تم تجهيز مركزين للفحص السريع لفيروس كورونا المستجد داخل السيارات وسيتم افتتاحهما قريبا، حيث يتم من خلالهما فحص المراجعين داخل السيارات، وأوضح وزير الصحة أن عودة الحياة لطبيعتها في الوقت الحالي سابقة لأوانها، قائلا: ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الفيروس، والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشاره، ونحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة، مبينا أن خطة وزارة الصحة الخاصة بإجلاء المواطنين نجحت في جميع مراحلها، ومثمنا تعاون كل الجهات المعنية ومشاركتهم في نجاح الخطة، مشيرا الى أن كل القطاعات بالدولة تعمل يدا بيد في مجابهة فيروس كورونا المستجد .

وأشار الشيخ وزير الصحة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الكوادر الصحية لا يختلف عن بقية دول العالم، مشيدا بجهود جميع الطواقم في الصفوف الأمامية، واصفا إياهم بسور الكويت الجديد.

وكشف وزير الصحة عن تسجيل قضايا على عدد من المخالفين للحجر المنزلي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، محذرا كل من يحاول العبث بالأمن الصحى، وأن «الصحة العامة» خط أحمر.