شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدفاع الأعلى بلبنان يقرر توصية الحكومة بتمديد العزل العام حتى 24 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى في لبنان اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل العام المتخذة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا أسبوعين حتى 24 مايو. ومن المقرر أن تتخذ الحكومة القرار في اجتماعها في وقت لاحق اليوم.

وسجل لبنان 740 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30 بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية.وكان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، أكد التزام حكومة بلاده تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنها برنامج الإصلاح المالى والاقتصادي الذى أعدته الحكومة مؤخرا، ومحاربة الفساد واستعادة الأموال العامة المهربة، مشيرا إلى أن لبنان يعول دائما على دعم المجتمع الدولي المستمر بالتوازي مع الإصلاحات وخطة التنمية الاقتصادية.