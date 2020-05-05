شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تجرى فحوصات جديدة فى صفوف اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخذت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم، عينات جديدة من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك شرق لبنان ، في مستوصف جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، لإجراء فحوصات ضمن الخطة التي تعتمدها الوزارة بإجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي لجائحة "كوفيد -19".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استهدفت الفحوصات عينات من الذين خالطوا الحالات المصابة التي تم تسجيلها في المخيم، أو ممن يعانون من أعراض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية، ومن الذين تستدعي طبيعة عملهم أن يكونوا على تماس دائم مع الآخرين.

ومن جهتها، تواصل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" متابعة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في مخيم الجليل، والذين ارتفع عددهم إلى 6 أشخاص بعد أن ظهرت نتائج فحص سيدة من المخيم بأنها ايجابية.