كورونا.. 951 إصابة في قطر وواحدة في لبنان

الدوحة، بيروت / أحمد يوسف، وسيم سيف الدين / الخليج 365

سجلت قطر، الثلاثاء، 951 إصابة بكورونا، فيما رصد لبنان إصابة واحدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، في بيان، تسجيل 951 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفا و142.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها، 12 وفاة، وألف و924 حالة تعاف.

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فيما رصدت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إصابة بالفيروس لترتفع المحصلة إلى 741.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 25 وفاة، و209 حالات تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 3 ملايين و663 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 252 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و205 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.