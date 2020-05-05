مقتل مدني بتفجير سيارة مفخخة شمالي سوريا

حلب / عمر كوباران / الخليج 365
قتل مدني، الثلاثاء، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب، الواقعة تحت سيطرة "الجيش الوطني" في ريف حلب، شمالي سوريا.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن التفجير وقع في مركز المدينة، وأسفر عن مقتل مدني، وأضرار مادية بالمنطقة المحيطة.
وبعد التفجير بوقت قصير، وصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث للتحقيق في الأمر.
فيما وجهت مصادر أمنية أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، حيث سبق أن نفذت أعمالا مشابهة.
وتواصل "ي ب ك" تواجدها في مدينتي تل رفعت ومنبج، وتستخدمهما منطلقا لأعمالها الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، بريف حلب الشمالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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