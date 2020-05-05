كورونا.. ارتفاع الوفيات بالمغرب إلى 180 والإمارات 146

أحمد يوسف - خالد مجدوب / الخليج 365

ارتفع إجمالي وفيات "كورونا" في المغرب إلى 180، فيما بلغت حصيلة وفيات الفيروس في الإمارات 146.

في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 9 وفيات و462 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 15 ألفا و19؛ منها 146 وفاة، و3 آلاف و153 حالة تعاف.

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وفي المغرب، أفادت وزارة الصحة، عبر بيان، بتسجيل وفاة و100 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 5 آلاف و153 بينها 180 وفاة، وألف و799 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و663 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 252 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و205 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس



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