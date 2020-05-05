أحمد يوسف - خالد مجدوب / الخليج 365
ارتفع إجمالي وفيات "كورونا" في المغرب إلى 180، فيما بلغت حصيلة وفيات الفيروس في الإمارات 146.
في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 9 وفيات و462 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 15 ألفا و19؛ منها 146 وفاة، و3 آلاف و153 حالة تعاف.
وفي المغرب، أفادت وزارة الصحة، عبر بيان، بتسجيل وفاة و100 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 5 آلاف و153 بينها 180 وفاة، وألف و799 حالة تعاف.
وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و663 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 252 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و205 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. ارتفاع الوفيات بالمغرب إلى 180 والإمارات 146 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.