خارجية لبنان تستدعي سفير ألمانيا حول قرار حظر "حزب الله"

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، الثلاثاء، سفير ألمانيا جورج بيرغلين، على خلفية قرار بلاده حظر أنشطة "حزب الله" على أراضيها.

وقال بيان للخارجية اللبنانية، إن السفير بيرغلين أفاد بأن قرار حظر أنشطة "حزب الله"، مُتخذ منذ فترة، ودخل حيز التنفيذ أخيرا.

وأوضح بيرغلين أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا، وإنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية".



بدوره، أكد الوزير "حتي" على "موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد، ويمثل فئة واسعة من الشعب، وهو جزء من البرلمان اللبناني".

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والإثنين، اعتبر الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، في خطاب متلفز، أن القرار الألماني بحق تنظيمه "سياسي"، ويأتي استجابة "لضغوط أمريكية" و"إرضاءً لإسرائيل".

والخميس الماضي، أعلنت الداخلية الألمانية حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ستيف ألتر، إن "حزب الله، منظمة شيعية إرهابية، وأن وزير الداخلية هورست سيهوفر، أصدر قرارًا بحظر أنشطته في البلاد".

وحسب وكالة "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" الاستخباراتية المحلية، فإن هناك نحو ألف شخص من أتباع "حزب الله" في ألمانيا.

وفي 2013، حظرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح المسلح لـ"حزب الله"، لكنها قاومت ضغوطا من الولايات المتحدة وإسرائيل لحظره بالكامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.