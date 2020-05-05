اليمن.. أطباء في عدن يطالبون بحظر تجوال شامل

شكري حسين/ الخليج 365- على خلفية وفاة عشرات بالمدينة باليومين الماضيين لأسباب غير معروفة

- يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار أنواع مختلفة من الحمى وكورونا، وفق إعلام محلي

- لم يصدر بعد أي تعليق رسمي حول الوفيات

دعا أطباء يمنيون، الثلاثاء، سلطات محافظة عدن، إلى فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوعين، عقب انتشار وباء كورونا وأنواع مختلفة من الحمى، وارتفاع نسبة الوفيات.

وحتى الثلاثاء، سجل اليمن 12 إصابة بفيروس كورونا، بينها 7 في عدن (جنوب) و3 في حضرموت (شرق) و2 في تعز (جنوب غرب).

ووفق إعلام محلي، رفع أكثر من 200 طبيب يعملون في مختلف المسشتفيات والمراكز الصحية في عدن (ذكرت أسماؤهم)، رسالة عاجلة للسلطات المسؤولة بالمدينة، توصي بإجراء حظر تجوال شامل لمدة أسبوعين.

وتأتي مطالبات الأطباء عقب الحديث عن وفاة عشرات المواطنين في عدن، خلال اليومين الماضيين، لأسباب غير معروفة، بالتزامن مع انتشار أنواع مختلفة من الحمى بالمدينة، مثل "حمى الضنك" و"المكرفس"، والإعلان الرسمي عن انتشار فيروس كورونا، بحسب المصدر ذاته.

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فيما لم يصدر بعد تعليق من قبل مكتب الصحة بعدن أو اللجنة الوطنية للطورائ لمكافحة فيروس كورونا (حكومية)، حول تلك الوفيات.

وفي رسالة حملت توقيعاتهم، دعاء الأطباء أيضًا إلى توفير بيئة عمل صالحة تحمي العاملين في المجال الصحي، وتساعدهم على أداء مهامهم بشكل سلس وطبيعي.

والأربعاء الماضي، فشل "المجلس الانتقالي الجنوبي" المتحكم بزمام الأمور في عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة منذ أغسطس/ آب الماضي، في فرض حظر تجوال شامل بالمحافظة لمواجهة وباء كورونا، في ظل استمرار حركة الحياة في المدن الشوارع بشكل طبيعي.

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.

ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.