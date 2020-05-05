الجيش العراقي يطلق حملة لتطهير صلاح الدين من فلول "داعش"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أطلق الجيش العراقي، الثلاثاء، حملة تمشيط لمطاردة فلول تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين، فيما أعلن مقتل 3 من مسلحي التنظيم في محافظة كركوك المجاورة.

وقالت خلية الإعلام في الجيش، عبر بيان، إن قوات مشتركة من الجيش و"الحشد الشعبي" انطلقت في عملية تمشيط من 4 محاور لمطاردة فلول "داعش" في ناحية مكيشيفة والمناطق المحيطة بها بمحافظة صلاح الدين (شمال).

كما أفاد البيان، الذي اطلعت عليه الخليج 365، بأن قوات الجيش "تمكنت من قتل 3 إرهابيين في منطقة غيدة بكركوك"، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، شهدت صلاح الدين سلسلة هجمات دموية؛ إذ شن مسلحو "داعش" 5 هجمات في أوقات متزامنة على قوات "الحشد الشعبي"؛ ما خلف 13 قتيلا و20 جريحا في صفوف الأخير.

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وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وكشفت وزارة الدفاع في أبريل/ نيسان الماضي، عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.