كورونا.. 98 إصابة في عُمان و62 في البحرين

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 98 إصابة بـ"كورونا"، فيما رصدت البحرين 62 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، في بيان، بتسجيل 98 إصابة، لترتفع محصلة الإصابات إلى ألفين و735.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات، بينها 12 وفاة و858 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 62 إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و533.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات، بينها 8 وفيات، وألف و744 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و660 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 252 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و203 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.