الكويت تعلن شفاء 85 حالة جديدة من كورونا

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2032 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
من جانب آخر، شدد وزير الصحة على أهمية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.
وقال: «أصبح من المهم جدًّا الآن عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع أهمية تغطية الأنف والفم جيدًا بالكمام، أو بقطعة قماش وغسلها بعد ذلك. مع التزام التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين باستمرار أو غسلها لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون».
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