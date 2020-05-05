عمان تسجل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد_19، منها 42 حالة لعمانيين، و 56 حالة لغير عمانيين.
وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 2735 حالة وعدد الوفيات 12 وفاة، و858 حالة تماثلت للشفاء.
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