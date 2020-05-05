- 1/2
- 2/2
وجّه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط منع استبدال واسترجاع البضاعة المباعة الذي تم تطبيقه ضمن الإجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا، مؤكداً أنه حق أصيل للمستهلك.
وأوضح القصبي في تعميم أن قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات، التي سمح لها بفتح أنشطتها بناءً على الأمر الملكي، بمنع استبدال واسترجاع البضاعة المباعة، لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة.
وأكد أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، موجهاً الأمانات بإلغاء هذا الشرط والإبقاء على هذا الحق للمستهلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة يوجه بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.