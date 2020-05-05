وزير التجارة يوجه بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة

وجّه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط منع استبدال واسترجاع البضاعة المباعة الذي تم تطبيقه ضمن الإجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا، مؤكداً أنه حق أصيل للمستهلك.

وأوضح القصبي في تعميم أن قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات، التي سمح لها بفتح أنشطتها بناءً على الأمر الملكي، بمنع استبدال واسترجاع البضاعة المباعة، لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة.

وأكد أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، موجهاً الأمانات بإلغاء هذا الشرط والإبقاء على هذا الحق للمستهلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة.