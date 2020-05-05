وزير الصحة يوجه توصيات لمن أراد الخروج من منزله للضرورة

وجه وزير الصحة عدة توصيات لمن أراد الخروج من منزله للضرورة، وذلك لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

وقال الربيعة عبر حسابه في “تويتر”: إذا خرجت من منزلك للضرورة: إلبس الكمّامة، وتجنّب الأماكن المزدحمة، واترك مسافة كافية، مع تعقيم اليدين باستمرار”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الإثنين، تسجيل 7 وفيات و1645 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في المملكة خلال 24 ساعة، بالإضافة لشفاء 342 حالة، ليصبح إجمالي عدد المصابين 28656، وإجمالي حالات الوفاة 191 حالة، وشفاء 4467 حالة.