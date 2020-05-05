وزير الصحة يوجه توصيات لمن أراد الخروج من منزله للضرورة

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وجه وزير الصحة عدة توصيات لمن أراد الخروج من منزله للضرورة، وذلك لتجنب العدوى بفيروس كورونا.
وقال الربيعة عبر حسابه في “تويتر”: إذا خرجت من منزلك للضرورة: إلبس الكمّامة، وتجنّب الأماكن المزدحمة، واترك مسافة كافية، مع تعقيم اليدين باستمرار”.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الإثنين، تسجيل 7 وفيات و1645 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في المملكة خلال 24 ساعة، بالإضافة لشفاء 342 حالة، ليصبح إجمالي عدد المصابين 28656، وإجمالي حالات الوفاة 191 حالة، وشفاء 4467 حالة.
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