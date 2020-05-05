استعدادات مكثفة للعام الدراسي المقبل بتعليم عسير 

شكلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير فرق عمل من الإدارات والمكاتب والأقسام ، لاستكمال كافة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، أنه تم وضع خطة شاملة تعنى بتكامل الجهود وتنسيقها وصولا إلى بداية جادة وبدون عوائق للعام الدراسي المقبل وبشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس ، لافتا إلى أنه جرى استلام ثلاثة مشاريع تعليمية في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة و توفير بيئة تعليمية مناسبة ، والبدء في تنفيذ آلية توريد المقررات الدراسية وتوزيعها على المستودعات الفرعية ومن ثم إلى المدارس وفق خطة مزمنة .

وأشار الجوني إلى أن من أهم عناصر الاستعداد استمرار البرامج التدريبية للكوادر الإدارية والتعليمية عن بعد ، وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من المباني ذات الاحتياج ، ودعم مرحلة الطفولة المبكرة ، وإعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من النقل المدرسي ، وتأمين احتياج بعض المدارس من التجهيزات ، ومتابعة مستجدات تسديد الميدان من المعلمين والمعلمات وفقا لما يرد من توجيهات وزارية في هذا الخصوص ، فضلا عن مراجعة وتطوير خطط دعم نواتج التعلم .

وأضاف الجوني : أن برامج الاستعداد تسير وفق الخطة الموضوعة لها ، منوها بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة لكافة برامج وخطط التعليم في المنطقة .