“الفهيد” لمسلسل #مخرج_7 احترموا ثقتنا بكم

انتقد الإعلامي ” أحمد الفهيد” مسلسل مخرج 7 بعد انتهاء الحلقة الـ 11 .

وقال “الفهيد” في تغريدته هذا وقت ذروة، وقت للمشاهدة العائلية، وفي قناة سعودية، احترموا ثقتنا بكم، وإن كنتم ترون ذلك أمرًا عاديًا، ضعوا تنبيهًا (+18) حتى لا نشاهده مع أطفالنا.

وأضاف ” الفهيد” احترموا حقنا في حماية أطفالنا من هذا التلوث، كما تحترمون حقوق (المثليين)