كورونا خير أم شر؟

هذا البلاء الذي عمّ أكثر بلدان العالم لا شك أن له أثارا ونتائج في جوانب عدة، لكن الذي يعنينا هنا الجانب الذي بوجوده وقيامه تتحقق سعادة الدارين، وفقده وضياعه كسر لايجبر، ألا وهو الجانب الديني.

وكل كسر فإن الدين يجبره …

ومالكسر قناة الدين جبران.

فممالا شك فيه أن المؤمن مأجور على مايصيبه من البلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:”عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ “. (أخرجه مسلم ).

ويقول صلى الله عليه وسلم:” ما يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ”. (أخرجه البخاري ومسلم)

وعلاوة على مسألة الأجر وتكفير الخطايا فإن وباء كورونا يحمل في طياته تحذيرا من أسباب غضب الله، وترهيبا من التمادي في المعاصي والذنوب، ودعوة إلى التوبة والاستفغار، فهو بهذا الاعتبار للمؤمن سوط حرير يسوقه إلى الخير، وبذلك تنقلب المحنة إلى منحة.

والموفق من يغتنم هذه الفرصة، ليحاسب نفسه وليتفقد أعماله، فيصلح ما فيها من خلل، لعل الله أن يغير الحال إلى ما هو أحسن، ويرفع البلاء عن الناس، ويهدي ضالهم، ويتوب على مسيئهم، ويوفق محسنهم للمزيد من الطاعات، ف{إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم}.

ولئلا يكون حالنا شبيها بحال من أعرضوا عن الله وقست قلوبهم، فأبعدهم الله، كما في قوله تعالى:{فَلَولا إِذ جاءَهُم بَأسُنا تَضَرَّعوا وَلكِن قَسَت قُلوبُهُم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطانُ ما كانوا يَعمَلونَ}.

فطالما أن النفوس اليوم متشوفة للإصلاح، راغبة في الخير، ومهيأة لقبوله، فلنستثمر هذا الظرف في حث أنفسنا على تقوى الله، والدعوة إليه، دعوة على بصيرة، تهدي السالكين بإذن الله إلى الصراط المستقيم، وتبعث فيهم حسن الظن المشفوع بالعمل الصالح الخالص لله تعالى، فإنه لا راحة للنفوس ولا طمانينة للقلوب إلا في رحاب الإيمان.

فليكن نصيبنا من هذا البلاء الصبر على مر القضاء، والمصابرة على الطاعات والمنافسة فيها، والتوبة من السيئات، والبعد عن المنكرات، والاستجابة لأمر الله عز وجل والثبات على دينه.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وجنبنا الفتن ماظهر منها وما بطن، وارفع عنها هذا البلاء، إنك على كل شيء قدير.

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