ظاهرة الاختلاف بين التعايش والصراع

يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: ” وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا” ويجد المتأمل في هذه الآية القرآنية عدة عِبَرْ واستنتاجات يصل من خلالها إلى عدة حقائق قطعية الدلالة حتمية الثبوت منها أن الله جعل من خلق التنوع والاختلاف بين البشر في شتى المجالات قاعدة ثابتة وسنة كونية هدفها التعارف فيما بينهم وتقبل اختلافات بعضهم البعض كما هي وإدراك أن هذه الاختلافات تطال الجميع فالبشر يختلفون مثلاً في الهيئة ويختلفون في الفكر ويختلفون في المعتقد كما أنهم يختلفون أيضاً في العادات والتقاليد ولكن رغم وجود مثل هذه الاختلافات إلا أن هنالك عوامل جامعة تجمعهم جميعاً مثل الثوابت الإنسانية المتفق عليها عند العقلاء منهم كالأخلاق السامية والآداب الرفيعة وكذلك المصالح المشتركة التي عمادها الأمور التي تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تشرذم إلا أن جميع هذه المفاهيم تغيب للأسف عن ذهن الكثير من البشر عند تعاملهم مع الآخر أو نظرتهم إليه كلٌ حسب انتمائه العرقي أو الديني أو الجغرافي وهنا يكمن مربط فرس هذا المقال.

إن هذه النظرة السلبية كما ذكرت لا تقتصر على بلد دون آخر أو على عرق معين دون غيره أو معتقد دون معتقد بل إن الأمر تجاوز هذا الحد ووصل إلى حد الصراع بين مذهب ومذهب داخل المعتقد الواحد وتغيب عند من يتبنى مثل هذا الطرح جميع المشتركات ولا يُركّز إلا على الاختلافات والتي لو نظرنا إليها لوجدنا أن نسبتها أقل بكثير من نسبة ما يجمعنا ونشترك فيه كبشر أياً كان نوع هذا العامل المشترك حيث أصبح الشركاء المفترضين في واقعنا المعاصر فرقاء علنيين يرى الكثير منهم أن عملية التعايش مع المختلف عنه صعبة جداً إن لم تكن في نظره مستحيلة وحتى تتضح المسألة دعونا نضرب بعض الأمثلة حتى يتبين عمق وجذور هذه الأزمة العالمية التي لا ينحصر وجودها في جزء معين من العالم دون سواه وإنما هي ظاهرة يشمل وجودها الجميع.

فنحن لو نظرنا مثلاً الى المجتمع الغربي تحديداً بحكم زعمه أنه مجتمع منفتح على الآخر ويتقبله أياً كانت هويته أو لونه أو دينه لوجدنا أن هنالك نسبة معتبرة من أفراده تمارس عكس ذلك تماماً وتجد في وجود المختلفين عنهم عرقاً ولوناً وبلداً وديناً تهديد يهدد هويتها وأمنها المجتمعي وترابطه وكينونته واستمرار صيرورته الفكرية والعقائدية وإن كانت هذه النسبة ليست هي الغالبة حتى نكون منصفين ولكن وجودها في حد ذاته يفضح حقيقة ما تتدعي هذه المجتمعات الغربية تبنيه وحرصها على نشره وجعل العالم يقتدي به ومن سنحت منّا له فرصة الذهاب إلى تلك المجتمعات سيجد هذه الحقيقة واقعة حرفياً وإن كانت حدّتها بالطبع تتباين من مجتمع لآخر بل حتى من شخص لآخر وتتجلى هذه الحقيقة مثلاً في العنصرية الضاربة أطنابها في تلك المجتمعات والتي تكاد تمزق وحدتها وتجانسها وتآلف ووحدة أفرادها.

المؤلم في هذه الظاهرة أنها منتشرة أيضاً حتى في الدول الاسلامية قاطبة سواء كان ذلك بينها البين أو بينها وبين المجتمعات الأخرى غير المسلمة وسبب الألم الذي نتحدث عنه هو أننا نمتلك بين أيدينا ما يحثنا على احترام الآخر وعدم هضم حقه كائناً من كان إلا أننا رغم ذلك نخالف ما نمتلك من توجيهات ربانية ونبوية تنبهنا مراراً وتكراراً على نشر الفضيلة وحسن التعامل والخلق مع المختلف حتى لو لم يبادلنا ذلك ولنضرب مثالاً بالمجتمع السعودي بحكم انتمائنا إليه ومعرفتنا الدقيقة بأحواله وهذا ليس من باب جلد الذات وإنما من باب نقده وتسليط الضوء على سلبياته التي نحن مأمورون شرعاً بعدم التمسك بها وعدم ممارستها وعدم الدفاع عنها فنحن نرى الكثير منّا للأسف يمارس هذه الظاهرة ويتبناها وأوضح مثال على ذلك هو ما نراه مثلاً من تفشي للعنصرية بين أفراد مجتمعنا وهي تشابه إلى حد بعيد العنصرية التي أشرت إلى وجودها في المجتمعات الغربية وتتجلى هذه العنصرية لدينا وبشكل فج في نظرة السعودي تجاه الآخر غير السعودي أو حتى أخاه السعودي نفسه الذي يختلف معه إما في فكره أو لونه أو موقعه الجغرافي أو قبيلته أو نسبه أو حتى أصله إذا كان الأصل ينتمي لبلاد أخرى غير سعودية وسبب ذكر هذا الاستدلال الخاص بالسعودية هو فقط لتأكيد أن ظاهرة عدم تقبل الاختلاف عالمية ولا يختص بها شعب معين أو مجتمع معين دون غيره رغم الاعتراف بأن حدّتها تختلف من مجتمع لآخر إلا أن الثابت المتفق عليه هو أنها موجوده في جميع المجتمعات.

السؤال المهم هو إلى متى ستظل هذه الظاهرة موجودة وإذا كانت ستظل بحكم طبيعة البشر موجودة فهل سوف نتمكن على الأقل من تقليص أثرها وتحييد مسبباتها والعمل على تجاوز معظم تداعياتها؟ .. الجواب يقول إن القضاء عليها مستحيل للأسف ولكن كل ما نرجوه ونتمناه أن يسهم الوعي والعلم والتقارب واطلاع بعضنا على ثقافة البعض الآخر وتعاملنا الحسن مع بعضنا البعض في إيجاد سبل ناجعة تجعل من التعايش السلمي بيننا كبشر ممكن وقابل للحدوث وكذلك تجعل من كبح جماح هذه الظاهرة وتحجيم أثرها السلبي وعدم السماح بتقبلها وعدم العمل على تبنيها هدف نبيل وسبيل نجاة يسعى الجميع لتحقيقه والوصول إليه ليس فقط من منطلق ديني وإنما من منطلق إنساني أيضاً يشترك فيه الجميع وينتمي إليه الجميع.