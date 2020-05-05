كالعادة .. أنمار الحائلي يغرق الاتحاد

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*أنا من أوائل الناس الذين رحبوا بأنمار الحائلي كرئيس لنادي الاتحاد ، بناء على معطيات تواجده بنادي الاتحاد قبل استلامه زمام الأمور بشكل رسمي ، ولكن للأسف صدمنا جميعا بسوء إدارته المستمر باستمرار الأخطاء الفادحة التي كلفت الاتحاد الوهن في المستويات والتردي في النتائج وفوق ذلك أعاد الاتحاد لديون بعدما الدولة سددت كل الديون السابقة ، بدلا من يأتي ويعمل بما يفيد الاتحاد من خلال تلافي الأخطاء والسلبيات وإعادته للواجهة منافسا مهابا قويا ، وإذ به يستغني عن اللاعبين الأجانب المميزين والطامة الكبرى يلعبون لأندية أخرى على حساب خزينة نادي الاتحاد ، كوارث يندى لها الجبين ، ومن الكوارث جلب لاعبين مستهلكين وبمبالغ عالية ، هل مثل ذلك التصرف ينم عن رئيس يبحث عن النجاح والتميز أم يبحث عن الخيبة والفشل ؟
كلما يظهر بأي برنامج رياضي لا يقدم الحقائق ولا يعترف بالأخطاء وفوق ذلك يستمر بالوعود ويعقب تلك اللقاءات دائما قضايا متتالية يكسبها اللاعبين ويخسرها الاتحاد ، والشواهد كثيرة ، فعلا : هناك تشابه في الوعود الزائفة مع إدارة باعشن تماما ، أكرر أين #وزارة_الرياضة من ذلك الجرم الواقع على الاتحاد ، يا ناس الاتحاد يحتضر وفي خطر .
*سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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