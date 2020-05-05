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إسبانيا: الموسم الرياضي سيستكمل في شهر “يونيو”

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلنت رابطة لكرة القدم في بيان، الاثنين أن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس مضيفة أنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو.

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

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