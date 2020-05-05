شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مميزات تطبيق «توكلنا» لإدارة تصاريح التنقل وطريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، تطبيق «توكلنا» بالتعاون مع وزارة الصحة، وسيكون توكلنا مجانًا بالكامل، ولن يتم احتساب تكلفة أي استخدام للبيانات من قبل شركات الاتصالات العاملة في المملكة.

ويقوم تطبيق توكلنا بمساعدة الأفراد والجهات الأمنية والصحية والمنشآت الخاصة المستثناة من المنع، لإتمام التعاملات بين جميع الأطراف المعنية لتقليل الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن السياسات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مميزات تطبيق توكلنا

– طلب تصاريح الخروج للحصول على التموين الضروري، خلال فترة المنع بشكل إلكتروني عن طريق التطبيق؛ بحيث تتم معالجة الطلبات آليًا.

-طلب تصاريح التموين داخل الحي، خلال فترة المنع الكلي بشكل إلكتروني عن طريق التطبيق؛ بحيث تتم معالجة الطلبات آليًا.

-استعراض الكود الخاص بالمستخدم «QR» لرجل الأمن لتسريع عملية التحقق والمرور للمواطنين والمقيمين.

-الإجابة عن الأسئلة الصحية لدعم وزارة الصحة في متابعة تلك الحالات، ويمكن التبليغ عن حالات الاشتباه وإيصال ذلك للجهات المعنية لمساعدة المستخدم على تلقي الخدمات الصحية، وبالتالي المساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

-استعراض تصاريح العمل بشكل إلكتروني لتسهيل عملية انتقال موظفي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المستثناة من المنع، مثل: موظفي المستشفيات، والصيدليات، وشركات التموين، وغيرها من الجهات والشركات الحيوية، من وإلى مواقع عملهم، من خلال تمكين الجهات والمنشآت من رفع تصاريح العمل بشكل إلكتروني عبر تطبيق توكلنا.

-استعراض آخر المستجدات الصحية والطبية المتعلقة بانتشار الوباء وسبل الوقاية منه.

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-عرض تصاريح المواعيد الطبية للمستخدم.

-طلب تغيير مكان الإقامة.

-إظهار العد التنازلي للوقت المتبقي للتصريح.

-إمكانية طلب تصريح إلحاقي للسائق الخاص.

-تنبيه المستخدم بعدد الساعات المتبقية من الرصيد.

-عرض أقرب المستشفيات والصيدليات لمكان الإقامة.

طلب تصريح طبي طارئ: إصدار التصاريح الفورية للذهاب للطوارئ بشكل عاجل.

لمعرفة المزيد عن التطبيق يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط التاليhttps://ta.sdaia.gov.sa

طريقة التسجيل في الصورة أدناه: