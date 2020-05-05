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شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني نجران» يعثر على جثة مواطن جرفت السيول مركبته أثناء عبوره أحد الأودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عثرت فرق الدفاع المدني بنجران على جثة مواطن في العقد السادس من العمر، بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.
وأوضح “الدفاع المدني” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أنه قد باشر بلاغاً عن سقوط شخص بأحد الأودية بنجران بعد العثور على مركبته، وتمكنت الفرق من العثور على جثته.
كما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ٣ مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وأخلت ٦ أُسر وإيوائهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم بالسيول .
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