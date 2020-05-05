انت الان تتابع اصدار وتجديد بطاقة السحب الالي لعملاء بنك بوبيان خلال دقائق من اجهزة السحب الالي وبوبيان دايركت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مساعد المدير العام لادارة القنوات المباشرة في البنك خالد الشمري

أعلن بنك بوبيان انه قد قام بزيادة عدد المواقع التي يمكن لعملائه من خلالها تجديد بطاقة السحب الالي او اصدار بطاقة جديدة خلال دقائق عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية ومن ثم استلام البطاقة من اي من اجهزة السحب الالي او اجهزة بوبيان دايركت و ذلك في اكثر من 30 موقع في مختلف انحاء الكويت ، و هي الخدمه التي ينفرد بنك بوبيان بتقديمها لعملائه على مستوى دولة الكويت .

وقال مساعد المدير العام لادارة القنوات المباشرة في البنك خالد الشمري " في ظل الظروف الحالية التى تستلزم منا الالتزام بتعليمات الجهات المعنية بالبقاء في المنازل والخروج فقط للضرورة القصوى فان بنك بوبيان قد قام بزيادة عدد المواقع التى تمكن العملاء من اصدار بطاقاتهم او تجديدها عبر تطبيق بوبيان للهواتف الذكية .

واضاف انه بعد طلب البطاقه عن طريق تطبيق البنك لا يحتاج العميل سوى التوجه الى اي من اجهزة بوبيان دايركت المنتشرة في مختلف انحاء الكويت او بعض من اجهزة السحب الالي لاستلام بطاقته مؤكدا ان ذلك يعنى ان العميل لم يعد بحاجة لزيارة الفرع لهذا الاجراء .

واكد الشمري ان هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة كبيرة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية الرقمية التى يقدمها البنك سواء من خلال موقع البنك www.bankboubyan.com او من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية .

وأضاف انه على سبيل المثال لا الحصر يمكن للعملاء من مستخدمي تطبيق بوبيان انجاز اي عدد من المعاملات المصرفية مثل فتح حساب اونلاين بالعملات الرئيسية وانشاء كافة أنواع الودائع وأصدار وتفعيل العديد من بطاقات بوبيان خلال دقائق .

ويمكن من خلال تطبيق البنك والاون لاين الحصول على مجموعة خدمات ومنها التحويل المحلي والدولي وخدمة التحويلات ويسترن يونيون وخدمة pay me وخدمة السحب بدون بطاقة مع امكانية دفع الفواتير المختلفة للاتصالات والتطبيقات والالعاب ، كما يمكن من خلال التطبيق والاون لاين التبرع للعديد من الجهات الخيرية.

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وقال الشمري ان تقنيات خدمة "مساعد" اول شات بوت في الكويت يمكن من خلالها القيام بعدد لا نهائي من الخدمات المصرفية الرقمية الشخصية، حيث يمكن للعملاء اتمام العديد من المعاملات المصرفية و إيجاد الردود على الكثير من الأسئلة و الاستفسارات التي تخص حساباتهم المصرفية ومنها على سبيل المثال الاستفسار عن رصيد الحساب والاستفسار عن رصيد البطاقات الائتمانية والتحويلات بكل اشكالها وغيرها من الخدمات المصرفية الاخرى .

وأكد الشمري ان كافة قنوات البنك الالكترونية تعمل بكامل طاقتها لخدمة عملائنا بجانب خدمات التسعة فروع المفتوحه حاليا وخدمات مركز الاتصال 1820082 بجانب التواصل عن طريق ال (WhatsApp 1820082).

اصدار وتفعيل البطاقات الرقميه مسبقة الدفع

ويمكن لعملاء بوبيان حاليا اصدار وتفعيل واستخدام البطاقة الرقميه المسبقة الدفع عن طريق تطبيق بوبيان Boubyan App ليتمكن العميل من خلالها من إصدار و تفعيل البطاقة خلال دقائق واستخدامها على الفور في عمليات التسوق والشراء عن طريق الانترنت بشكل آمن وسهل ومريح دون الحاجة لزيارة الفرع أو الاتصال على مركز خدمة العملاء ليؤكد البنك انفراده بتقديم الخدمات والمنتجات الرقمية التى يطرحها لعملائه.

كما يوفر تطبيق بوبيان خدمة تحويل الأموال في أي وقت من خلال ويسترن يونيون حيث تتميز الخدمة بكونها متوفره على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية.

ويمكن تحويل الأموال بكل راحة وسهولة من منزلك من خلال تطبيق بوبيان أو الخدمة المصرفية عبر الانترنت في أي وقت يناسبك كما يمكن استرجاع الأموال المحوّلة خلال يوم عمل واحد إذا لم يتم تحصيلها .