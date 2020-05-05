ما هي الملكية الفكرية والعقوبات المترتبة على السارق؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

الملكية الفكرية، هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى، وهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج.



ويحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر.

كيفية تسجيل الملكية الفكرية

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في البداية قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الملكية الفكرية هى أحد ابتكارات المشرع لحماية حقوق الأفراد فيما يصدر عنهم من أفكار وكتابات وإبداعات فنية وثقافية داخل المجتمع متمثلة في أعمال فنية موسيقى وأغاني وكتب ومؤلفات، والمشرع يحميها وفق قانون حماية الملكية الفكرية والذي يعتبر أن الاعتداء على هذه الحقوق دون الرجوع إلى صاحبها والحصول على موافقته كتابية هي صورة من صور الاختلاس والاعتداء على الحق.

العقوبة القانونية

وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه في حالة ثبوت اعتداء على الملكية الفكرية وإذا قام السارق باستغلال هذه الحقوق بشكل يدر عليه ربحا كأن يسرق رواية وتتحول لفيلم دون الرجوع لصاحبها، وهذا الفيلم حقق مكاسب مثلا يكون لصاحب الحق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية والتي تختص بنظر هذه النوعية من المنازعات وتكون العقوبة غرامة من 10 آلاف حتى 100 ألف جنيه، مع التعويض الذي تقدره المحكمة حسب ما لحق صاحب العمل من ضرر وما فاته من كسب من جهة، ومن جهة آخرى وفقا لما حققه سارق العمل من مكاسب وأرباح.