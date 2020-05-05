شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سوني تعلن إطلاق هاتفها الذكي Xperia L4 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت شركة سوني إطلاق هاتفها الذكي Xperia L4 الجديد.

وأوضحت الشركة اليابانية أن هاتفها الجديد يعتمد على نظام تشغيل جوجل أندرويد ويشتمل على شاشة LCDقياس 6.2 بوصة وبدقة 1680*720 بيكسل مع نسبة 21:9 المناسبة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات. Advertisements وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي Xperia L4 الجديد توجد كاميرا ثلاثية؛ حيث تعمل العدسة الواسعة بدقة 13 ميجابيكسل والعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل. وينبض بداخل هاتف سوني الجديد معالج ميديا تيك MT6762 ثماني النواة من الفئة المتوسطة مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية microSD. وتروج الشركة اليابانية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تركيب مستشعر بصمة الأصابع على الجانب، وتجهيزه ببطارية سعة 3580 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بسرعة بفضل تقنية Power Delivery، ويدعم هاتف سوني Xperia L4 تقنية LTE وشبكة WLAN-AC اللاسلكية. ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية البلوتوث 5.0 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتقنية اتصالات المجال القريب NFC.

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