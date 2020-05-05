لبنان: استمرار السجال حول خطة الإصلاح المالي ولقاء في «بعبدا» غداً

دبي - بواسطة محمد فارس يترأس الر​ئيس اللبناني ميشال عون​، غداً الأربعاء، اجتماع رؤساء الكتل النيابية، في القصر الرئاسي في بعبدا، لإطلاعهم على مضمون خطة الإنقاذ المالي التي أقرها مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، في وقت تواصلت السجالات حول هذه الخطة، وحول اللقاء بحد ذاته، خاصة مع إعلان كتلة «المستقبل» مقاطعتها له، فيما تنتظر الحكومة، التي ستعقد جلسة اليوم أيضاً، رد صندوق النقد الدولي بعدما طلب رئيسها حسان دياب رسمياً مساعدته في ضوء إقرار الخطة المالية، في حين أكد رئيس ​الحزب «التقدمي الاشتراكي»​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، بعد لقائه ​عون​، أن اللقاء استهدف تنظيم الخلاف مع «التيار الوطني الحر»، مشيراً إلى أنه لا يسعى لتغيير الحكومة.

ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية اليوم في القصر الرئاسي للبحث ‏في ردود الفعل التي واكبت إقرار الخطة الاقتصادية، ولإقرار جدول أعمال يتصل ‏ بهذه الخطة، وتحديداً ما يتصل بالتدابير التي وضعتها وزيرة العدل ‏ماري كلود نجم من تدابير وإجراءات فورية لمكافحة الفساد ‏واستعادة الأموال المتأتية عنه في ضوء بعض الملاحظات العالقة، ‏من أجل وضعها بالصيغة النهائية.‏ وفيما بحث دياب مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، خطة الإنقاذ المالية التي أقرتها الحكومة، تنتظر حكومته ردّ ‏صندوق النقد الدولي على طلبها خلال الأسبوع المقبل، أو خلال أسبوعين كحد أقصى، لكي يبدأ التفاوض بين الجانبين حول ما يمكن ‏للصندوق أن يقدّمه للبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها ‏في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من ‏المجالات الحيوية.

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‏من جهة أخرى، انشغلت البلاد بالخطة الاقتصادية والردود المتباينة حولها، إضافة إلى اللقاء الوطني غداً في القصر الرئاسي الذي سيكون بمن حضر، ولا سيما أن كتلة «المستقبل» ستقاطعه، فيما سينيب بعض رؤساء الكتل من يمثلهم فيه، ولا سيما رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي سيمثله النائب نقولا نحاس، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي سيرسل ممثلاً عنه أيضاً، وكذلك رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي سيمثله النائب هادي أبو الحسن على الرغم من أن جنبلاط زار القصر الرئاسي، أمس، والتقى عون بناء على طلبه كي يتمّ التخفيف من التوتر في الجبل، والحد من انعكاس السجالات على المنطقة، في وقت يرفض عون حضور ممثلين عن رؤساء الكتل، وقد وضع معياراً للقاء قوامه، إما أن يشارك رئيس ‏الكتلة شخصياً وإما لا يشارك بتاتاً، ولو بممثل عنه.

إلى ذلك، أكد رئيس ​الحزب «التقدمي الاشتراكي»​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، بعد لقائه ​عون​، أن الزيارة كانت بمبادرة من ساعي خير، وذلك من أجل تنظيم الخلاف مع التيار «الوطني الحر». وقال: صحيح أن هناك علاقة متوترة مع التيار، إلا أننا نطالب بتنظيم الخلاف، وأن يكون الأسلوب من قبل الفريقين بالتعاطي غير الانفعالي، وهناك سعاة خير يسعون إلى ترطيب الأجواء، وأنا لا أسعى لتغيير حكومي، والوضع غير مناسب لتغيير الحكومة، وقد شهدنا في التجارب الماضية الوقت الهائل الضائع في عملية تشكيل الحكومة، واليوم الوضع ليس مناسباً.

وأوضح جنبلاط: «لا علاقة لي بأي أحلاف ثنائية أو ثلاثية، وحساباتي خاصة ومبنية على ضرورة تنظيم العلاقة، وتنظيم الخلاف مع (الوطني الحر)».