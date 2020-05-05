دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أفضل برامج الترجمة

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أفضل برامج الترجمة

أفضل برامج الترجمة الفورية

أفضل تطبيقات ترجمة

يمكن لبرامج الترجمة القيام بترجمة واجهة مستخدم الحاسوب حيث تستخدمه العديد من المؤسسات للتغلب على الحواجز الثقافية والإقليمية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين من أنحاء العالم، وتقوم أفضل برامج الترجمة على ترجمة النصوص وكذلك العوامل الوظيفية للبرمجيات لتسهيل استخدامه من مختلف الثقافات واللغات، وسنتعرف في هذه المقالة على أفضل برامج الترجمة من حيث سهولة تعلمها وميزاتها.

بالفيديو.. سماعة أذن جديدة تمثل مستقبل الترجمة الفورية alqiyady 1 بالفيديو.. سماعة أذن جديدة تمثل مستقبل الترجمة الفورية

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أفضل برامج الترجمة:

هي خدمة ترجمة بشرية محترفة بأسعارمعقولة متاحة على مدار 24 ساعة ب75 لغة كما يمكنك التواصل مع المترجمين ذي الخبرة والمهارة أثناء وبعد عملية الترجمة، وتوفر عدة الخدمات منها ترجمة المواقع والتدقيق اللغوي وخدمات النشر المكتبي وإعادة صياغة النصوص، وتبدأ أسعار الترجمة من 0.087 دولار لكل كلمة ويمكن تنزيله على اجهزة آيباد وآيفون وأندرويد ونظام ويندوز وماك.برنامج المترجم بابليون Babylon:

هو عبارة عن عدد كبير من حلول وخدمات الترجمة عالية الجودة التي تقدمها للشركات الصغيرة والكبيرة وحتى الذين يعملون بشكل مستقل ويمكن لهذه الشركات توفير الوقت والمال بفضل نظام برنامج بابل المريح والميسور التكلفة، وتوفر عدة الخدمات منها ترجمة ل77 لغة والترجمة الفورية وترجمة المستندات بتنسيقها الأصلي، وتبدأ أسعار الترجمة 9.90 دولار شهرياً، ويمكن تنزيله على نظام ويندوز وماك وأندرويد.برنامج Transifex:

يقدم خدمة التعريب Saas تتيح للشركات إطلاق محتوى منتجاتها بلغات مختلفة بكفاءة حيث تعرب الفيديوهات والنصوص بسرعة وكفاءة عالية ومن الجدير بالذكر أن Transifex لا تقدم أي خدمات الترجمة ولكنها تمنح العملاء منصة تعريب موثوقة وتبسيط المحتوى سريعاً يمكن استخدامها من قبل شركات الترجمة الموثوقة التي تتعامل معها، وتبدأ أسعار الترجمة من 449 دولار شهرياً ويمكن تنزيله على نظام ويندوز وماك أو التواصل معهم عبر الإنترنت.برنامج Samrtling:

© alqiyady برنامج Smartling

تساعد Smartling الشركات على توسيع نطاق وصول المحتوى والإعلانات والصور والملفات الصوتية إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص حول العالم، وتوفر العديد من الخدمات منها ترجمة المواقع وتطبيقات الهاتف وترجمة الوثائق والصور وإعادة صياغة النصوص والتدقيق اللغوي، ويمكنك التواصل معهم للحصول على تفاصيل التكلفة ويمكن تنزيله على أجهزة أندرويد وأيفون وأيباد أو على شبكة الإنترنت.برنامج Memsource:

عبارة عن منصة تعتمد على الحوسبة السحابية للترجمة وحصلت على ثقة الشركات والوكالات ذات السمعة الطيبة في جميع أنحاء العالم منذ إنشائها في عام 2010 ويقدم البرنامج أدوات ترجمة بسيطة ومتقدمة تسمح للمستخدمين باختيار اللغة لجميع أنواع الملفات كما يأتي مع تقنية الذكاء الاصطناعي Rest APL لتحديد نصوص معينة يمكن ترجمتها تلقائياً ويحتوي على ميزة ذاكرة الترجمة التي تقوم بتخزين جميع الترجمات من خلال هذا البرنامج حتى لا تضطر غلى ترجمة نفس المحتوى مرتين، ويكون مجاناً لأغراض شخصية حيث يسمح لك ملفين كحد أقى للترجمة في للمرة الواحدة بينما تبدأ الأسعار من 27 دولار شهرياً للشركات الصغيرة و200 دولار شهرياً للشركات الكبيرة، ويمكن تنزيله على نظام ويندوز وماك وأجهزة أندرويد وآيفون وآيباد أو على شبكة الإنترنت.برنامج OneSky:

يوفر برنامج OneSky خدمات الترجمة المطورة بشكل أساسي للتطبيقات والألعاب ومواقع الويب وأنواع أخرى من المحتوى بأكثر من 50 لغة عبر المترجمين الأكفاء يضمنون أعلى معايير الجودة، ويقوم النظام بتخزين جميع الترجمات السابقة ونسخها احتياطياً لاسترجاعها حسب الطلب، وتبدأ الأسعار من 0.10 دولار لكل كلمة لترجمة النصوص و0.17 دولار لكل كلمة لترجمة الألعاب، ويمكن تنزيله على نظام ويندوز وماك أو استخدامه عبر شبكة الإنترنت.

أفضل برامج الترجمة الفورية:

الترجمة الفورية هي طريقة للترجمة يقوم فيها المترجم بتحويل ما يقوله المتحدث إلى اللغة الأجنبية للمستمتع في نفس الوقت الذي يقوله المتحدث بدون قطع المحادثة، ومن أفضل برامج الترجمة الفورية:Interactio: ليست هناك حاجة لاستئجار أو شراء معدات أو شراء معدات المؤتمرات باهظة الثمن للحصول على أفضل الترجمة الفورية فما عليك إلا تنزيل Interactio على جهاز الحاسوب مما يتيح لك استمتاع إلى المؤتمرات بكل أريحة في الوقت الفعلي عن بعد مما يوفر الوقت والجهد بالتعاون مع أفضل المترجمين ذوي الكفاءة والخبرة، وهو النظام المحمول ارائد في مجال الترجمة الفورية الذي يحل محل معدات الترجمة للأحداث الحية بالكامل لتصل إلى هواتف المستمعين عبر تطبيق الهاتف الخاص بها.

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© alqiyady InteractioWordly: يتميز تطبيق Wordly بترجمة لأكثر من 15 لغة فورياً ويدعم 2000 مستمعاً للمؤتمر الواحد كما أنه يخفض التكاليف حيث يقول لاكشمان راتنام، الرئيس التنفيذي لتطبيق Wordly، "يوفر Wordly وسيلة للتواصل بين الأشخاص دون حواجز لغوية وخاصة للاجتماعات والمؤتمرات"

أفضل تطبيقات ترجمة:

تفيد تطبيقات ترجمة على التواصل بين الناس بدون وجود وسيط بشري وكإحدى طرق تعلم اللغة الجديدة، وتعد المترجم من جوجل الأكثر شهرة لكثرة استخدامه بين مستخدمي الأجهزة الأندرويد وآبل بالإضافة غلى العديد من تطبيقات الترجمة يمكن تنزيلها على الأجهزة بنظام أندرويد وهي:تطبيق المترجم BK: يترجم بين الإنجليزية والعديد من اللغات مثل الإسبانية والفرنسية ويترجم النصوص والتسجيل الصوتي ويمكن ترجمة الكلمات وحدها أو الجمل الكاملة. تطبيق Dict Box: هو قاموس سهل الاستخدام متعدد اللغات بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والهندية والرومانية وغيرها، وتتميز بترجمة بدون الاتصال بالإنترنت وتصحيح إملاء الكلمات مع نطقها الصحيح. تطبيق Naver Papago: هو محرك الترجمة شائع جداً في كوريا الجنوبية ويدعم ترجمة 13 لغة كما يمكنك استخدامه لترجمة النص والصور والصوت بالإضافة إلى الترجمة الفورية، وتعمل بشكل كامل بدون الاتصال بالإنترنت. قاموس Reverso: يدعم تطبيقReverso عشرات اللغات كما يترجم الكلمة الواحدة في العديد من السياقات مع قراءتها ويمكن أن يعمل بدون الاتصال بالإنترنت. المترجم من مايكروسفت: يدعم المترجم من مايكروسفت أكثر من 60 لغة كلها متاحة بدون الإنترنت كما يدعم التطبيق أيضاً المحادثات بين شخصين وتعطي أكثر من بديل للترجمة الواحدة.

© alqiyady أفضل تطبيقات ترجمة

يحتوي متجر آبل على عدد لا يحصى من تطبيقات ترجمة ومن أفضل هذه التطبيقات لعام 2020 من حيث الكفاءة:المترجم ITranslator: يدعم هذا التطبيق أكثر من 90 لغة ويأتي مع قاموس والجمل المقترحة لتحسين من محرك الترجمة وتعلم اللغة ويمكنها ترجمة صفحات الويب واستخدامها بدون الإنترنت. تطبيق SayHi: يترجم هذا التطبيق لأكثر من 30 لغة ويتيح إجراء محادثة سهلة مع المتحدثين الأجانب ويمكنه العمل بدون الإنترنت. تطبيق تحدث وترجم Speak and Translate: يترجم هذا التطبيق العديد من النصوص لأكثر من 110 لغة وترجمة الملفات الصوتية لاكثر من 50 لغة، ويمتلك التطبيق أيضاً القدرة على اكتشاف لغة المصدر لمستخدميه.

جوجل تضيف خاصية المحادثات الصوتية لبرنامج الترجمة في أندرويد alqiyady 1 جوجل تضيف خاصية المحادثات الصوتية لبرنامج الترجمة في أندرويد

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أصبحت برامج الترجمة وتطبيقاتها على الحواسيب والهواتف الذكية أمراً ضرورياً للسفر ولتعلم اللغة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات. بمجرد تنزيل تطبيقات ترجمة أو برامج الترجمة تصبح إمكانياتك اللغوية لا حصر لها ويمكنك التواصل بشكل فعال أينما ومتى شئت بكل أريحية.

المصادر:

[1] مقال "أفضل برامج الترجمة" منشور من قبل على Finances Online.

[2] مقال"أفضل 10 تطبيقات ترجمة على الأندرويد" منشور من قبل على Android Authority.

[3] مقال"مراجعات لتطبيق Interactio" منشور من قبل على Event Manager blog.المزيد:

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