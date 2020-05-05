دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايلاند تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس تايلاند تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

بانكوك (رويترز) - أعلنت تايلاند يوم الثلاثاء تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون رصد وفيات جديدة وهو أقل عدد إصابات منذ التاسع من مارس آذار.

وقالت السلطات إن الحالةالجديدة لرجل تايلاندي في الخامسة والأربعين من إقليم ناراتيوات في جنوب البلاد.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة وضع كوفيد-19 التابع للحكومة إن عدد الحالات الجديدة تراجع في الأسبوعين الماضيين باستثناء بؤرة في مركز لاحتجاز المهاجرين في جنوب تايلاند حيث رُصدت 60 حالة إصابة جديدة خلال هذه الفترة.

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وسجلت تايلاند 2988 إصابة و54 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض هناك في يناير كانون الثاني.

وقال تاويسين إن 2747 مريضا تعافوا فيما لا يزال 187 يعالجون في المستشفيات.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)