دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ألعاب وأنشطة رمضانية يمكنك الاستمتاع بها مع أطفالك في المنزل

مع تواجد العائلات في المنزل وكذلك الأطفال بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، يمكن استغلال الأمر بتعليم الأطفال العبادات وتنفيذ الأنشطة المنزلية من خلال بعض الألعاب الرمضانية؛ لتحفيزهم على فعل هذه الأشياء وتعلمها بحب ومرح.

عادة يحب الأطفال اللعب لذا يمكنك أن تمزج هذا مع تشجيعهم على تنفيذ العبادات والأنشطة المنزلية في الوقت ذاته، كذلك معرفة قصص عن دينهم الحنيف بشكل أبسط، بالإضافة إلى مساعدة زوجتك في المنزل من خلال إتاحة الفرصة لها للراحة أو أعمال البيت الأخرى بدون إزعاج الأطفال لها.

إليك، عزيزي الأب، ألعاب وأنشطة رمضانية يمكنك الاستمتاع بها مع أطفالك في المنزل وكذلك مساعدتهم على تعلم أشياء جديدة بكل حب ومرح.

ألعاب كلاسيكية استمتع بها أنت وأطفالك في المنزل خلال شهر رمضان alqiyady 1 ألعاب كلاسيكية استمتع بها أنت وأطفالك في المنزل خلال شهر رمضان

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مسرح عرائس عن رمضان:

باستخدام دميتين وصندوق كرتوني وورق ملون، يمكنك إنشاء مسرح عرائس بسيط ومن ثم قص العديد من القصص لأطفالك يومياً، سواء قصص دينية أو تاريخية، في موعد محدد كل يوم. هذا سيشجع أطفالك على معرفة دينهم وتاريخهم بشكل مبسط وممتع.

© alqiyady ألعاب وأنشطة رمضانية يمكنك الاستمتاع بها مع أطفالك في المنزل

كارت الخربشة:

هذه اللعبة تساعد على تنمية مهارة الالتزام لدى الأطفال، كل ما يتطلبه الأمر هو الأدوات التالية:

1. كروت مطبوعة من خلال الحاسوب، يكتب فيها مهام يومية، مثل تنظيف الغرفة، ترتيب المكتبة، إعداد طعام، متابعة الزرع، في مربع خاص على أن يعلوه كلمة تكليف اليوم على سبيل المثال.

2. لاصق شفاف ولون أكريلك ونقاط من الصابون السائل وفرشاة تلوين.

طريقة عمل كارت الخربشة:

1. ضع عند مربع المهمة ضع اللاصق الشفاف على أن يغطي المربع بالكامل.

2. استخدم لون الأكريلك مع بضعة نقاط من الصابون السائل، مع استخدام فرشاة التلوين ظلل اللاصق الشفاف، بحيث ألا تظهر المهام.

بهذه الطريقة سيكون هناك مرح يومياً بينك وبين أطفالك، حيث سيكونوا دائماً في انتظار المهام التي سيخترونها بشكل عشوائي.

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لعبة الرسائل اليومية:

من الأنشطة الرمضانية البسيطة والمرحة في الوقت ذاته للأطفال، تعتمد هذه اللعبة على وضع لوحة في منطقة ظاهرة لأطفالك في المنزل، على أن تحوي على 30 ظرفاً بعدد أيام شهر رمضان الفضيل. ويبدأ أطفالك يومياً- من الممكن في الصباح- أن يذهبوا للحصول على إحدى الرسائل المتواجدة في أحد الأظرف. حيث تتضمن هذه الرسائل على مهام أخرى دينية مثل قراءة إحدى السور أو مراجعة ما تم حفظه أو سؤال عن إحدى الآيات؛ للتفكير والتدبر فيها من خلال البحث عن تفسيرها وهكذا من المهام الدينية، من الممكن إضافة تذكير يومي في كل ظرف عن كل صلاة من الخمس صلوات أيضاً.

© alqiyady ألعاب وأنشطة رمضانية يمكنك الاستمتاع بها مع أطفالك في المنزل

إعداد زكاة العيد:

يمكنك زرع روح التعاون والإحساس بالآخرين داخل أنفس أطفالك من خلال نشاط بسيط يمكن أن يحدث خلال الثلث الثاني من شهر رمضان على الأقل، من خلال إعادة ترتيب خزانة ملابسهم ومراجعة القطع النظيفة التي لا يحتاجونها وزائدة عنهم لإعدادها لأحد المحتاجين. مع التأكيد على روح الإثار وكذلك نظافة وترتيب هذه الملابس وكأنها لم يتم ارتداؤها من قبل.

يمكن إعداد حصالة زكاة العيد أيضاً، من خلال تجهيز برطمان قديم وتزيينه وكتابة "زكاة العيد" أو "حصالة الخير" عليه من الخارج. وتشجيع أطفالك على وضع مبلغ من المال يومياً لتجهيز زكاة يتم إخراجها قبل العيد للمحتاجين، هذا يساعدهم على الشعور بالآخرين وأهمية المسئولية الاجتماعية لديهم.

© alqiyady ألعاب وأنشطة رمضانية يمكنك الاستمتاع بها مع أطفالك في المنزل

الخيمة الرمضانية:

من الأنشطة التي يمكن فعلها في المنزل خاصة مع الحجر الصحي المفروض على الجميع هو إنشاء خيمة رمضانية داخل المنزل؛ لتعليم أطفالك أهمية الاعتكاف والتضرع إلى الله في الشهر الكريم بشكل خاص. حيث يتم إنشاء خيمة بسيطة من أربع عصيان وقماش وتزيين هذه الخيمة بأشكال رمضانية مصنوعة في المنزل أيضاً.

© alqiyady ألعاب وأنشطة رمضانية يمكنك الاستمتاع بها مع أطفالك في المنزلالمزيد:

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