64 سائق شاحنة تركيا يخضعون لحجر صحي بعد إجلائهم من السعودية

هطاي / الخليج 365
بدأت السلطات التركية، الثلاثاء، إخضاع 64 سائق شاحنة لحجر صحي، غداة إجلائهم من السعودية التي كانوا عالقين فيها بسبب تدابير فيروس كورونا.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن سفينة من طراز "رورو" تقل السائقين، رست صباح الثلاثاء بميناء "ليمابورت" في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بعد وصولها ميناء "إسكندرون" بالولاية، الإثنين.
وأشرفت رئاسة الميناء على إنزال الشاحنات من السفينة بعد إتمام الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية.
ومن المقرر أن يخضع سائقو الشاحنات لحجر صحي مدة 14 يوما، وستتم متابعتهم خلال هذه الفترة.
وكان السائقون قد علقوا في السعودية قبل نحو شهرين، بعد إفراغ حمولات شاحناتهم، ولم يستطيعوا العودة إلى تركيا، نتيجة عدم تسيير رحلة بحرية بسبب تدابير كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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