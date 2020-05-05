كورونا.. الحوثيون يقرون منع التجمعات وعزل أسواق القات

اليمن / الخليج 365

قررت جماعة الحوثي، المسيطرة على معظم محافظات الشمال اليمني، مساء الإثنين، منع التجمعات وعزل أسواق القات إلى خارج المدن، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك في اجتماع للجنة مكافحة الأوبئة المشكلة من الحوثيين، حسب قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة.

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وأقرت اللجنة، العمل على منع التجمعات لأكثر من 20 شخصا، وإخراج أسواق القات (نبات منشط يمضغ) إلى خارج المدن أو إلى أماكن مفتوحة ومراعاة الشروط الصحية والوقائية.

وشدد طه المتوكل، وزير الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، على الحاجة إلى المتابعة الحثيثة لمواجهة أي طارئ يتصل بكورونا باعتبار أن انتقاله إلى المحافظات الواقعة تحت سلطة الجماعة أصبح أمرا واردا، حسب القناة.

وفي الوقت الذي لم تعلن جماعة الحوثي حتى مساء الإثنين أي إصابة بكورونا في المناطق الخاضعة لها، رصدت الحكومة 12 حالة إصابة بالجائحة في محافظات عدن (جنوب) وحضرموت (ِشرق)، وتعز (جنوب غرب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.